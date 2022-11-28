أخبار لبنان
28 تشرين الثاني 2022 - 04:26
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إرتفاع بأسعار المحروقات...

إرتفاع بأسعار المحروقات... Lebanon, news ,lbci ,أخبار المحروقات,أسعار,إرتفاع بأسعار المحروقات...
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إرتفاع بأسعار المحروقات...
Lebanon News
إرتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 8000 ليرة والـ98 أوكتان 9000 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 9000 ليرة والغاز 4000 ليرة.

وأصبحت الأسعار كالآتي:

بنزين 95 أوكتان: 799000 ليرة
بنزين 98 أوكتان: 817000 ليرة 
المازوت: 848000 ليرة 
الغاز: 451000 ليرة
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