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29 تشرين الثاني 2022 - 05:15
29/11/2022 05:15:50
الأمين العام لحزب الكتائب سيرج داغر للـLBCI: ليس هناك من حوار بين حزب الكتائب وحزب الله وعندما نقرر الحوار نعلن عنه بشكل شفاف وعلى "رأس السطح"
الأمين العام لحزب الكتائب سيرج داغر للـLBCI: ليس هناك من حوار بين حزب الكتائب وحزب الله وعندما نقرر الحوار نعلن عنه بشكل شفاف وعلى "رأس السطح"
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LBCI News Lebanon
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