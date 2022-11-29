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29 تشرين الثاني 2022 - 05:15
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الأمين العام لحزب الكتائب سيرج داغر للـLBCI: ليس هناك من حوار بين حزب الكتائب وحزب الله وعندما نقرر الحوار نعلن عنه بشكل شفاف وعلى "رأس السطح"

الأمين العام لحزب الكتائب سيرج داغر للـLBCI: ليس هناك من حوار بين حزب الكتائب وحزب الله وعندما نقرر الحوار نعلن عنه بشكل شفاف وعلى "رأس السطح" Lebanon, news ,lbci ,أخبار سيرج,الكتائب,لحزب,العام,الأمين,
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الأمين العام لحزب الكتائب سيرج داغر للـLBCI: ليس هناك من حوار بين حزب الكتائب وحزب الله وعندما نقرر الحوار نعلن عنه بشكل شفاف وعلى &quot;رأس السطح&quot;
Lebanon News
 
 
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