سيرج داغر للـLBCI: عندما نقرر التحاور مع حزب الله سنعلن عنه من دون خجل ونوابنا يلتقون بنواب الحزب في المجلس النيابي وعندما يصبح حزب الله حزبا لبنانيا ولا يغطي المنظومة فسنحاوره