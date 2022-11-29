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29 تشرين الثاني 2022 - 05:17
29/11/2022 05:17:11
سيرج داغر للـLBCI: عندما نقرر التحاور مع حزب الله سنعلن عنه من دون خجل ونوابنا يلتقون بنواب الحزب في المجلس النيابي وعندما يصبح حزب الله حزبا لبنانيا ولا يغطي المنظومة فسنحاوره
سيرج داغر للـLBCI: عندما نقرر التحاور مع حزب الله سنعلن عنه من دون خجل ونوابنا يلتقون بنواب الحزب في المجلس النيابي وعندما يصبح حزب الله حزبا لبنانيا ولا يغطي المنظومة فسنحاوره
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