أخبار لبنان 29 تشرين الثاني 2022 - 09:18 29/11/2022 09:18:38 طريق كفرحباب كما لم تروها من قبل... سيول تعيق حركة السير بالكامل (فيديو)

طريق كفرحباب كما لم ترونها من قبل... سيول تعيق حركة السير بالكامل (فيديو)

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LBCI News Lebanon

تحولت الطرقات الى مستنقع اثر الامطار الكثيفة، والسيول التي تسببت بها، خصوصا في منطقة كسروان.



واليكم هذا الفيديو من منطقة كفرحباب الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي:

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