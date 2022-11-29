أخبار لبنان
29 تشرين الثاني 2022 - 10:05
Back

بعد فيديو سيول كفرحباب... سيارات تصطدم ببعضها ومواطنون يحاولون الخروج من سياراتهم (فيديو)

بعد فيديو سيول كفرحباب... سيارات تصطدم ببعضها ومواطنون يحاولون الخروج من سياراتهم (فيديو) Lebanon, news ,lbci ,أخبار سيول, امطار, كفرحباب ,سيارات,بعد فيديو سيول كفرحباب... سيارات تصطدم ببعضها ومواطنون يحاولون الخروج من سياراتهم (فيديو)
episodes
بعد فيديو سيول كفرحباب... سيارات تصطدم ببعضها ومواطنون يحاولون الخروج من سياراتهم (فيديو)
Lebanon News
بعد فيديو مشهد السيول في منطقة كفرحباب، اظهر فيديو آخر تفاصيل أكثر، عن عرقلة السير، وجرف السيارات التي اصطدمت ببعضها، ومحاولة المواطنين الخروج من سياراتهم والسير من دون الانزلاق بالسيول.
الإعلان
 

الإعلان
إقرأ أيضاً