بعد فيديو سيول كفرحباب... سيارات تصطدم ببعضها ومواطنون يحاولون الخروج من سياراتهم (فيديو)

بعدمشهد السيول في منطقة كفرحباب، اظهر فيديو آخر تفاصيل أكثر، عن عرقلة السير، وجرف السيارات التي اصطدمت ببعضها، ومحاولة المواطنين الخروج من سياراتهم والسير من دون الانزلاق بالسيول.