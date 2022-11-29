أخبار لبنان
29 تشرين الثاني 2022 - 10:05
29/11/2022 10:05:57
بعد فيديو سيول كفرحباب... سيارات تصطدم ببعضها ومواطنون يحاولون الخروج من سياراتهم (فيديو)
بعد فيديو سيول كفرحباب... سيارات تصطدم ببعضها ومواطنون يحاولون الخروج من سياراتهم (فيديو)
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LBCI News Lebanon
بعد
فيديو
مشهد السيول في منطقة كفرحباب، اظهر فيديو آخر تفاصيل أكثر، عن عرقلة السير، وجرف السيارات التي اصطدمت ببعضها، ومحاولة المواطنين الخروج من سياراتهم والسير من دون الانزلاق بالسيول.
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