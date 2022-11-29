بيان لمصرف لبنان عن التعميم 158... ماذا جاء فيه؟

أعلن مصرف لبنان في بيان، أن عدد العملاء الذين إستفادوا من مفاعيل التعميم الأساسي رقم 158 تاريخ 8 حزيران 2021 بلغ ما مجموعه /172.128/ عميل حتى نهاية شهر آب 2022، وقد بلغ المبلغ الإجمالي المدفوع لهؤلاء العملاء ما يوازي /1.168.412.757/ دولار أميركي منها /584.379.021/ دولار أميركي دفعت نقداً مناصفة بين مصرف لبنان والمصارف.
وقال البيان: "من ناحية أخرى سددت المصارف كامل الودائع لـ /74.362/ حساباً خاصاً متفرعاً حتى نهاية شهر آب 2022، وما زال ما مجموعه /97.766/ عميلا يستفيدون من مفاعيل هذا التعميم في شهر أيلول 2022. وقد توزعت تلك الحسابات بنسبة 93.3% للمقيمين و6.7% لغير المقيمين كما توزعت بنسبة 55.4% للذكور و44.6% للإناث".
وأشار البيان، الى أن هذا الرقم قد يتبدل مستقبلاً في حال قرر عملاء جدد الإستفادة من هذا التعميم.
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