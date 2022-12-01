وزير التربية يُحَدِّد عطلة الميلاد ورأس السنة

أخبار لبنان
01 كانون الأول 2022 - 09:13
01/12/2022 09:13:28
وزير التربية يُحَدِّد عطلة الميلاد ورأس السنة
وزير التربية يُحَدِّد عطلة الميلاد ورأس السنة
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LBCI News Lebanon
حدّد وزير التربية والتعليم العالي عبّاس الحلبي عطلة الميلاد ورأس السنة (١٧ يومًا) من صباح الجمعة ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٢ حتى مساء الأحد ٨ كانون الثاني ٢٠٢٣.
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يُحَدِّد عطلة الميلاد ورأس السنة
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