وزير التربية يُحَدِّد عطلة الميلاد ورأس السنة

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LBCI News Lebanon

حدّد وزير التربية والتعليم العالي عبّاس الحلبي عطلة الميلاد ورأس السنة (١٧ يومًا) من صباح الجمعة ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٢ حتى مساء الأحد ٨ كانون الثاني ٢٠٢٣.