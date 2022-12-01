أخبار لبنان
01 كانون الأول 2022 - 09:13
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وزير التربية يُحَدِّد عطلة الميلاد ورأس السنة

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وزير التربية يُحَدِّد عطلة الميلاد ورأس السنة
Lebanon News
حدّد وزير التربية والتعليم العالي عبّاس الحلبي عطلة الميلاد ورأس السنة (١٧ يومًا) من صباح الجمعة ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٢ حتى مساء الأحد ٨ كانون الثاني ٢٠٢٣.
 
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