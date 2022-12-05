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05 كانون الأول 2022 - 04:45
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معلومات للـLBCI: نصاب جلسة حكومة تصريف الأعمال اليوم مؤمّن بعد تأكيد حضور وزير الصناعة والجلسة ستنعقد عند الساعة 11

معلومات للـLBCI: نصاب جلسة حكومة تصريف الأعمال اليوم مؤمّن بعد تأكيد حضور وزير الصناعة والجلسة ستنعقد عند الساعة 11 Lebanon, news ,lbci ,أخبار حكومة,جلسة,نصاب,للـLBCI,معلومات,
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معلومات للـLBCI: نصاب جلسة حكومة تصريف الأعمال اليوم مؤمّن بعد تأكيد حضور وزير الصناعة والجلسة ستنعقد عند الساعة 11
Lebanon News
 
 
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