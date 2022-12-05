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05 كانون الأول 2022 - 07:34
05/12/2022 07:34:24
وزير الإعلام بعد جلسة مجلس الوزراء: الموافقة على الطلب من مصرف لبنان تسديد مبلغ 35 مليون دولار لشراء الأدوية وحليب الأطفال
وزير الإعلام بعد جلسة مجلس الوزراء: الموافقة على الطلب من مصرف لبنان تسديد مبلغ 35 مليون دولار لشراء الأدوية وحليب الأطفال
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LBCI News Lebanon
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