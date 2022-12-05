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05 كانون الأول 2022 - 07:36
05/12/2022 07:36:24
وزير الإعلام: أقرينا المساعدة الإجتماعية للعسكريين والمتقاعدين بمساعدة تقدر بضعفي الراتب
وزير الإعلام: أقرينا المساعدة الإجتماعية للعسكريين والمتقاعدين بمساعدة تقدر بضعفي الراتب
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LBCI News Lebanon
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