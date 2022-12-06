قوى الأمن تُحذّر: حسابات وتطبيقات إلكترونية مشبوهة تقوم بأعمال تجسسية لصالح العدو

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اشتبهت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بأحد الحسابات عبر تطبيق "فايسبوك" تحت اسم: "Amine Amine" الذي يقوم مشغله - مجهول الهوية بسبب اعتماده نظام حماية منيع - بنشر إعلان عن فرص عمل وإقامة خارج لبنان براتب شهري يبلغ 1080 يورو، وذلك على صفحات إلكترونية لبنانية عدة، تُعنى بعرض فرص عمل وتأمين وظائف للشبّان.كذلك، تم الاشتباه بتطبيق "Facetune 2" الموجود ضمن قائمة متجري "Play Store" و"App Store"، والذي تم تطويره في إحدى الشركات الإسرائيلية عام 2013. وتبين أنه بعد تحميل التطبيق يطلب الموافقة ويستحصل عليها للدخول على البيانات والصور الموجودة داخل الهاتف، ويُخشى من احتوائه على ثغرة ذات أهداف تجسّسية إسرائيلية.لذلك، تحذّر المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي المواطنين من تحميل واستخدام تطبيق "Facetune 2"، ومن متابعة حساب "Amine Amine" عبر تطبيق فايسبوك، وتطلب منهم عدم تتبّع حسابات وصفحات إلكترونية غير موثوقة وتحميل تطبيقات مشبوهة، ولا سيّما تلك التي تعرض فرص عمل في الخارج برواتب مغرية، خوفاً من وصولها إلى جهاز المخابرات الإسرائيلي واستغلالها للإيقاع بهم وتجنيدهم كعملاء لصالحه.