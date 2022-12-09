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09 كانون الأول 2022 - 07:04
09/12/2022 07:04:41
معلومات للـLBCI: المحامية العامة المالية إيمان عبدالله أوقفت الممثلة ستيفاني صليبا وأحالتها إلى مكتب الجرائم المالية للتوسع بالتحقيق في ملف جديد أسسته النيابة العامة المالية
معلومات للـLBCI: المحامية العامة المالية إيمان عبدالله أوقفت الممثلة ستيفاني صليبا وأحالتها إلى مكتب الجرائم المالية للتوسع بالتحقيق في ملف جديد أسسته النيابة العامة المالية
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