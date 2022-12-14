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14 كانون الأول 2022 - 02:37
14/12/2022 02:37:10
مصادر المجلس الأعلى للجمارك للـLBCI: عودة النظام الإلكتروني للجمارك إلى العمل منذ العاشرة من مساء أمس وعودة الأمور إلى طبيعتها بالنسبة لعمليات الإستيراد والتصدير
مصادر المجلس الأعلى للجمارك للـLBCI: عودة النظام الإلكتروني للجمارك إلى العمل منذ العاشرة من مساء أمس وعودة الأمور إلى طبيعتها بالنسبة لعمليات الإستيراد والتصدير
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