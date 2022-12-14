مصادر المجلس الأعلى للجمارك للـLBCI: عودة النظام الإلكتروني للجمارك إلى العمل منذ العاشرة من مساء أمس وعودة الأمور إلى طبيعتها بالنسبة لعمليات الإستيراد والتصدير