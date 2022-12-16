انخفاض سعر البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟

انخفض سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 13000 ليرة لبنانية وكذلك سعر صفيحة البنزين 98 اوكتان 14000 ليرة لبنانية كما انخفض سعر المازوت 4000 ليرة لبنانية بينما سعر الغاز بقي على حاله.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- البنزين 95 أوكتان: 734000 ل.ل.
- البنزين 98 أوكتان: 753000 ل.ل.
- المازوت: 798000 ل.ل.
- الغاز: 470000 ل.ل.
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