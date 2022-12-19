حجم التداول على منصة "Sayrafa"... كم بلغ اليوم؟

مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم

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LBCI News Lebanon

أعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 36 مليون دولار أميركي بمعدل 30800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.



وذكّر في بيان، بأنه على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.

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