هيئة إدارة السير اعلنت فتح أبوابها الثلاثاء والأربعاء في 20 و21 الحالي لاستقبال وإنجاز المعاملات في كل المناطق

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أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات، في بيان أنها ستفتح أبوابها يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و 21/12/2022 لاستقبال وإنجاز معاملات المواطنين في كل المناطق اللبنانية، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، وفق ما يلي:- إستكمال كافة معاملات تسجيل السيارات الجديدة والمستعملة المتراكمة التي سبق وأن تمت المباشرة بإنجازها بعد أن أُجري الكشف الميكانيكي عليها.- إستيفاء رسوم السير المستحقة على كافة المركبات والآليات بكافة فئاتها ( خصوصية - عمومية - السيارات المعدّة للإيجار) في جميع أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات والآليات في لبنان".واشارت الهيئةالى انه بسبب ارتفاع مصاريف الإنتقال، وحرصاً منها على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، أصبح بإمكانهم إجراء معاملات ( تجديد رخص السوق - بدل عن ضائع أو ممزق- إستبدال الرخص العسكرية أو الأجنبية - رخص السوق الدولية- إفادات السوق) في كافة أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات والآليات من دون الحاجة الى الذهاب الى مكان إصدار الرخصة الأول.أما بالنسبة الى فرع الأوزاعي، فيقتصر العمل على إصدار رخص سير المركبات للمواطنين الذين أنجزوا معاملات التسجيل وسدّدوا الرسوم وبحوزتهم الإيصال المالي موقعاً من الموظف المسؤول، وإصدار رخص سوق جديدة فقط للأشخاص الذين نجحوا في الاختبارات وسدّدوا الرسوم وبحوزتهم قسائم الإستلام:- معاملات فكّ حجز السيارات( دون تسجيل أو دون تسديد رسوم السير السنوية - الميكانيك) في جميع المناطق باستثناء الدكوانة يومي الثلاثاء والأربعاء فقط وفي يوم الخميس 22/12/2022 في الدكوانة حصرا.ودعت المواطنين وأصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم قانوناً، الإلتزام بما ورد في هذا التعميم، وستصدر الهيئة بيانات لاحقة عن سير العمل في الأيام المقبلة.