شقيقان نفّذا عملية سرقة من داخل شقة... وفصيلة عرمون تكشف هويتهما وتوقفهما

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بتاريخ 12-12-2022، ادعى لدى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي المدعو: ص. ف. (من مواليد عام 1961، أميركي الجنسية) ضد مجهول بجرم سرقة مبلغ 5000 دولار أميركي، ومصاغ ذهبي تُقدَّر قيمته بحوالى 30،000 دولار أميركي من داخل منزله الكائن في محلة عرمون-شارع سوق الجملة.وعلى الفور ونتيجة التحريات والاستقصاءات التي قام بها عناصر الفصيلة المذكورة، تم الاشتباه بشخصين يعملان بصفة ناطور في المبنى الذي يسكن فيه المدعي وهما الشقيقان:- م. س. (من مواليد عام 2003، سوري)- م. س. (من مواليد عام 2005، سوري)ومن خلال المتابعة وبأقل من 24 ساعة، جرى توقيفهما في المحلة ذاتها، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، وأنهما في أثناء خروج (ص. ف.) من المنزل، استغلاّ غيابه ودخلا من نافذة الحمام ونفّذا عملية السرقة.وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أودعا مع المضبوطات المرجع المعني للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.