سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": سبق وتحاورنا مع حزب الله والإجتماعات حصلت في العلن لذلك عندما نريد التحاور مع الحزب لا احراج لدينا بأن يكون الحوار في العلن ونحن مقتنعون بأن حزب الله ليس في وارد حوار جدي