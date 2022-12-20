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20 كانون الأول 2022 - 15:58
20/12/2022 15:58:10
سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": سبق وتحاورنا مع حزب الله والإجتماعات حصلت في العلن لذلك عندما نريد التحاور مع الحزب لا احراج لدينا بأن يكون الحوار في العلن ونحن مقتنعون بأن حزب الله ليس في وارد حوار جدي
سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": سبق وتحاورنا مع حزب الله والإجتماعات حصلت في العلن لذلك عندما نريد التحاور مع الحزب لا احراج لدينا بأن يكون الحوار في العلن ونحن مقتنعون بأن حزب الله ليس في وارد حوار جدي
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