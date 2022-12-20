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20 كانون الأول 2022 - 15:58
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سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": سبق وتحاورنا مع حزب الله والإجتماعات حصلت في العلن لذلك عندما نريد التحاور مع الحزب لا احراج لدينا بأن يكون الحوار في العلن ونحن مقتنعون بأن حزب الله ليس في وارد حوار جدي

سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": سبق وتحاورنا مع حزب الله والإجتماعات حصلت في العلن لذلك عندما نريد التحاور مع الحزب لا احراج لدينا بأن يكون الحوار في العلن ونحن مقتنعون بأن حزب الله ليس في وارد حوار جدي Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,الجميّل,سامي,
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سامي الجميّل لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: سبق وتحاورنا مع حزب الله والإجتماعات حصلت في العلن لذلك عندما نريد التحاور مع الحزب لا احراج لدينا بأن يكون الحوار في العلن ونحن مقتنعون بأن حزب الله ليس في وارد حوار جدي
Lebanon News
 
 
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