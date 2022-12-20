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20 كانون الأول 2022 - 16:17
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سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": نحن مع الحوار ولكن ليس على حساب جلسات انتخاب رئيس الجمهورية

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سامي الجميّل لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: نحن مع الحوار ولكن ليس على حساب جلسات انتخاب رئيس الجمهورية
Lebanon News
 
 
 
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