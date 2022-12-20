آخر الأخبار
20 كانون الأول 2022 - 16:26
20/12/2022 16:26:53
سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": العلاقة مع سليمان فرنجية بالشخصي جيّدة ولدي احترام له ولكن بالسياسة لسنا قريبين
سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": العلاقة مع سليمان فرنجية بالشخصي جيّدة ولدي احترام له ولكن بالسياسة لسنا قريبين
Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,الجميّل,سامي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً