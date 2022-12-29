أخبار لبنان
29 كانون الأول 2022 - 05:01
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وزارة الصناعة تذكّر بوجوب الالتزام بقراراتها

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وزارة الصناعة تذكّر بوجوب الالتزام بقراراتها
Lebanon News
ذكّرت وزارة الصناعة أصحاب المؤسسات الصناعية فّي بيان أصدرته اليوم بوجوب "الالتزام بالقرارات والتعاميم الصادرة عنها، والهادفة إلى تسليم المستهلك المنتَج السليم والجيّد والمطابق للمواصفات، حفاظاً على الجودة وصحة المواطنين وسلامتهم، والسلامة العامة، والبيئة، وسلامة العمّال والعمل داخل المصانع. كما ترمي هذه الاجراءات الى مساعدة الصناعي على تطبيق المعايير الموافقة لشروط التصدير الى الأسواق العالمية حيث تتمتّع الصناعة الوطنية والعلامات التجارية اللبنانية بشهرة واسعة تتيح لها المنافسة الخارجية من حيث الجودة والسعر".
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وقال البيان: "تعلم الوزارة الصناعيين والمعنيّين أّنّ مهندسيها وفرقها التقنية والفنّية وموظّفيها مستعدّون لتقديم الاستشارات المطلوبة، لاكمال معاملات أصحاب العلاقة، كما يقومون بالكشوفات الدوريّة على المصانع للتأكّد من حسن العمل".

ويمكن الاطّلاع على القرارات والتعاميم على موقع الوزارة الالكتروني: www.industry.gov.lb
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