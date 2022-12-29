مداهمتان في بشامون والبقاع... وضبط دجاج فاسد ومواد غذائية منتهية الصلاحية ومواد مقلدة (فيديو)

مداهمتان في بشامون والبقاع

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LBCI News Lebanon

دهمت وزارة الاقتصاد والتجارة مع الأمن العام مستودع دجاج في بشامون حيث جرى ضبط كميات كبيرة من الدجاج الفاسد والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية.



كما نفذت مداهمة أخرى مشتركة مع أمن الدولة في البقاع وتم ضبط مواد منتهية الصلاحية ومواد غذائية مقلدة.