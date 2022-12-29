أخبار لبنان
29 كانون الأول 2022 - 08:26
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مداهمتان في بشامون والبقاع... وضبط دجاج فاسد ومواد غذائية منتهية الصلاحية ومواد مقلدة (فيديو)

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مداهمتان في بشامون والبقاع... وضبط دجاج فاسد ومواد غذائية منتهية الصلاحية ومواد مقلدة (فيديو)
Lebanon News
دهمت وزارة الاقتصاد والتجارة مع الأمن العام مستودع دجاج في بشامون حيث جرى ضبط كميات كبيرة من الدجاج الفاسد والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية. 

كما نفذت مداهمة أخرى مشتركة مع أمن الدولة في البقاع وتم ضبط مواد منتهية الصلاحية ومواد غذائية مقلدة.
 
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