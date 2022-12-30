أمن وقضاء
30 كانون الأول 2022 - 04:16
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يستحصل على المخدّرات من الهرمل ليوزّعها على عدد كبير من الزّبائن في طرابلس وجوارها... وهذا ما حلّ به

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يستحصل على المخدّرات من الهرمل ليوزّعها على عدد كبير من الزّبائن في طرابلس وجوارها... وهذا ما حلّ به
Lebanon News
بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات لملاحقة مروجي المخدرات الذين ينشطون في مختلف المناطق اللبنانيّة، تمكّنت من تحديد هويّة مروّج مخدّرات ينشط في طرابلس والمناطق المجاورة، وهو المدعو: خ. ز. (مواليد عام 1990، لبناني الجنسيّة). وقد أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيدا لتوقيفه.
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وبتاريخ 25/12/2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، نفّذت إحدى دوريّات الشّعبة كمينًا محكمًا في طرابلس - شارع نقابة الأطباء، نتج عنه توقيفه على متن سيارة نوع "هيونداي"، بحسب ما أفادت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.

وبتفتيشه والسّيّارة تمّ ضبط ما يلي:

- 76 ظرفًا بداخله مادة الكوكايين موضّبة داخل أكياس نايلون.
- 97 ظرفًا بداخله مادة باز الكوكايين موضّبة داخل أكياس نايلون.
-  قطعتين من حشيشة الكيف والماريجوانا.
-  مبلغ ماليّ وقدره 32 مليون ليرة لبنانية، و2081 دولاراً أميركيًا.
-  مسدّسًا حربيًّا وهاتفًا خلويًّا.

وبالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدّرات، التي يحضرها من الهرمل، على عددٍ كبيرٍ من الزّبائن في مدينة طرابلس وجوارها.

وبحسب بلاغ المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
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