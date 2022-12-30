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30 كانون الأول 2022 - 04:47
30/12/2022 04:47:58
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على اوتوستراد صربا - المسلك الغربي تسبب بازدحام مروري والاضرار مادية وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير جونيه
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على اوتوستراد صربا - المسلك الغربي تسبب بازدحام مروري والاضرار مادية وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير جونيه
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