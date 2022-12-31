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31 كانون الأول 2022 - 09:40
31/12/2022 09:40:03
معلومات للـLBCI: تعطّل مركب انطلق من الشمال يحمل نحو 200 مهاجر غير شرعيّ قبالة المياه الاقليمية اللبنانية وبحرية الجيش تقوم بعمليات الانقاذ قبل غرقه
معلومات للـLBCI: تعطّل مركب انطلق من الشمال يحمل نحو 200 مهاجر غير شرعيّ قبالة المياه الاقليمية اللبنانية وبحرية الجيش تقوم بعمليات الانقاذ قبل غرقه
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