الجيش: انقاذ 232 شخصا على متن مركب قبالة شاطىء سلعاتا وانتشال جثتين

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LBCI News Lebanon

اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على" توتير"، أن "القوات البحرية بالتعاون مع اليونيفيل انهت إنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم ٢٣٢، ويجري حالياً نقلهم إلى مرفأ طرابلس. كما تم انتشال جثتَي شخصين غرِقا أثناء عملية الإنقاذ".