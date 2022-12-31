أمن وقضاء
31 كانون الأول 2022 - 13:09
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الجيش: انقاذ 232 شخصا على متن مركب قبالة شاطىء سلعاتا وانتشال جثتين

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الجيش: انقاذ 232 شخصا على متن مركب قبالة شاطىء سلعاتا وانتشال جثتين
Lebanon News
 اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على" توتير"، أن "القوات البحرية بالتعاون مع اليونيفيل انهت إنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم ٢٣٢، ويجري حالياً نقلهم إلى مرفأ طرابلس. كما تم انتشال جثتَي شخصين غرِقا أثناء عملية الإنقاذ".
وكان المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل اندريا تيننتي قد اعلن "قوة اليونيفيل البحرية تقوم بمساعدة البحرية التابعة للقوات المسلحة اللبنانية في عملية بحث وإنقاذ في البحر بين بيروت وطرابلس، حيث تم العثور على قارب يواجه صعوبات وعلى متنه عدد كبير من الأشخاص".
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وقال تيننتي ان "سفينة اندونيسية واخرى يونانية في الموقع وسنواصل تقديم المساعدة".
 
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