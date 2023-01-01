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01 كانون الثاني 2023 - 04:38
01/01/2023 04:38:29
الراعي: يؤسفنا أن المسؤولين السياسيين بلبنان يجهدون في تهديم السلام السياسي والأمني والاقتصادي والمعيشي والاجتماعي فيما دول العالم تأتي وتعرض كل أنواع المساعدات لنهضة لبنان وباب الحل والخروج من أزماتنا يمرّ عبر باب واحد هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية
الراعي: يؤسفنا أن المسؤولين السياسيين بلبنان يجهدون في تهديم السلام السياسي والأمني والاقتصادي والمعيشي والاجتماعي فيما دول العالم تأتي وتعرض كل أنواع المساعدات لنهضة لبنان وباب الحل والخروج من أزماتنا يمرّ عبر باب واحد هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية
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LBCI News Lebanon
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