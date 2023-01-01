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01 كانون الثاني 2023 - 04:38
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الراعي: يؤسفنا أن المسؤولين السياسيين بلبنان يجهدون في تهديم السلام السياسي والأمني والاقتصادي والمعيشي والاجتماعي فيما دول العالم تأتي وتعرض كل أنواع المساعدات لنهضة لبنان وباب الحل والخروج من أزماتنا يمرّ عبر باب واحد هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية

الراعي: يؤسفنا أن المسؤولين السياسيين بلبنان يجهدون في تهديم السلام السياسي والأمني والاقتصادي والمعيشي والاجتماعي فيما دول العالم تأتي وتعرض كل أنواع المساعدات لنهضة لبنان وباب الحل والخروج من أزماتنا يمرّ عبر باب واحد هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية Lebanon, news ,lbci ,أخبار السياسيين,المسؤولين,يؤسفنا,الراعي,
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الراعي: يؤسفنا أن المسؤولين السياسيين بلبنان يجهدون في تهديم السلام السياسي والأمني والاقتصادي والمعيشي والاجتماعي فيما دول العالم تأتي وتعرض كل أنواع المساعدات لنهضة لبنان وباب الحل والخروج من أزماتنا يمرّ عبر باب واحد هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية
Lebanon News
 
 
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