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02 كانون الثاني 2023 - 05:22
02/01/2023 05:22:57
وفد "حزب الله" من بكركي: وضع البلد يجعل الإستحقاق الرئاسي أولوية ويجب أن يتم بأقرب فرصة ممكنة فإذا تركنا البلد في هذا الشكل ينهار فما قيمة وجود رئيس في بلد منهار؟ ولذلك المطلوب الإسراع في انتخاب الرئيس
وفد "حزب الله" من بكركي: وضع البلد يجعل الإستحقاق الرئاسي أولوية ويجب أن يتم بأقرب فرصة ممكنة فإذا تركنا البلد في هذا الشكل ينهار فما قيمة وجود رئيس في بلد منهار؟ ولذلك المطلوب الإسراع في انتخاب الرئيس
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