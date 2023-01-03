وزارة الصناعة حدّدت سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء

وزارة الصناعة: طن الترابة بـ 3.280.000 ليرة لبنانية

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LBCI News Lebanon

حدّدت وزارة الصناعة في بيان، سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بثلاثة ملايين ومئتين وثمانين ألف ليرة لبنانية، "على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد الأربعاء 4/1/2023 ولغاية الثلاثاء 10/1/2023 ضمناً.



وأوضحت الوزارة أن السعر المذكور أعلاه لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة.



وستحدّد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.