إنخفاض في أسعار المحروقات

انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 13000 ليرة لبنانية وسعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 14000 ليرة لبنانية والمازوت 17000 ليرة لبنانية. كما انخفض سعر الغاز 26000 ليرة لبنانية.
وقد أصبحت الأسعار كالآتي:
- البنزين 95 أوكتان: 696000 ليرة
- البنزين 98 أوكتان: 715000 ليرة
- المازوت: 773000 ليرة
- الغاز: 440000 ليرة.
وبحسب معلومات الـLBCI فإن إنخفاض سعر الدولار في السوق السوداء 2100 ليرة ادى الى التراجعِ في الاسعار لكن في المقابل فإن ارتفاعَ اسعارِ المحروقات المُستَوردة عالمياً خفف من حجمِ انخفاض الاسعار.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية