أخبار لبنان
06 كانون الثاني 2023 - 09:41
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بلدية بيروت: إزالة مخالفات وتعديات على الأملاك العامة في شارع الحمراء (صور)

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بلدية بيروت: إزالة مخالفات وتعديات على الأملاك العامة في شارع الحمراء (صور)
Lebanon News
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأنه بناءً للتوجيهات الصادرة عن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود واستكمالاً لحملة إزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة في شوارع مدينة بيروت كافة، قامت دائرة السير التابعة لمصلحة الهندسة في بلدية بيروت بمؤازرة من فوج حرس مدينة بيروت بإزالة المخالفات والتعديات على الملك العام في منطقة الحمراء حيث تم إزالة أشكال التعديات كافة على الشوارع والأرصفة من عوائق ثابتة ومتحركة وعربات وبسطات عشوائية غير مرخصة منتشرة على طول شارع الحمراء الرئيسي تعرض بضائع وسلع وغيرها تمت مصادرتها لعدم قانونيتها ولضمان حرية تنقل المشاة دون عوائق.
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وأهاب المحافظ عبود بالمواطنين المبادرة فوراً الى إزالة التعديات على الأملاك العامة تجنباً لتغريم المخالفين منهم بالرسم والغرامة، مؤكداً أن حملة إزالة المخالفات لن تتوقف وستكون شاملة وغير موسمية في كل شوارع وأحياء مدينة بيروت تحقيقاً للصالح العام والحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة.
 
 
 
 
 
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