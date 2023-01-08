آخر الأخبار
08 كانون الثاني 2023 - 15:38
08/01/2023 15:38:03
أبو فاعور لـ"الأحد مع ماريو": ترشيحنا لميشال معوض وضعنا بموقع ايجابي ونحن نسعى لتوسيع القاعدة الانتخابية لميشال معوض والامور تتقدم فهو مثلا استطاع الحصول على عدد من اصوات نواب الحراك وترشيحه لم يستنفد فرصه
أبو فاعور لـ"الأحد مع ماريو": ترشيحنا لميشال معوض وضعنا بموقع ايجابي ونحن نسعى لتوسيع القاعدة الانتخابية لميشال معوض والامور تتقدم فهو مثلا استطاع الحصول على عدد من اصوات نواب الحراك وترشيحه لم يستنفد فرصه
Lebanon, news ,lbci ,أخبار ميشال معوض,أبو فاعور,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أبو فاعور
ميشال معوض
إقرأ أيضاً