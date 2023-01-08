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08 كانون الثاني 2023 - 15:38
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أبو فاعور لـ"الأحد مع ماريو": ترشيحنا لميشال معوض وضعنا بموقع ايجابي ونحن نسعى لتوسيع القاعدة الانتخابية لميشال معوض والامور تتقدم فهو مثلا استطاع الحصول على عدد من اصوات نواب الحراك وترشيحه لم يستنفد فرصه

أبو فاعور لـ"الأحد مع ماريو": ترشيحنا لميشال معوض وضعنا بموقع ايجابي ونحن نسعى لتوسيع القاعدة الانتخابية لميشال معوض والامور تتقدم فهو مثلا استطاع الحصول على عدد من اصوات نواب الحراك وترشيحه لم يستنفد فرصه Lebanon, news ,lbci ,أخبار ميشال معوض,أبو فاعور,
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أبو فاعور لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: ترشيحنا لميشال معوض وضعنا بموقع ايجابي ونحن نسعى لتوسيع القاعدة الانتخابية لميشال معوض والامور تتقدم فهو مثلا استطاع الحصول على عدد من اصوات نواب الحراك وترشيحه لم يستنفد فرصه
Lebanon News
 
 
 
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