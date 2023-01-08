آخر الأخبار
08 كانون الثاني 2023 - 16:04
Back

هكتور حجار لـ"الأحد مع ماريو": لن أشارك في أي جلسة وزارية الا اذا شارك فيها الـ24 وزيرا ووقع الـ24

هكتور حجار لـ"الأحد مع ماريو": لن أشارك في أي جلسة وزارية الا اذا شارك فيها الـ24 وزيرا ووقع الـ24 Lebanon, news ,lbci ,أخبار جلسة وزارية,هكتور حجار,
episodes
هكتور حجار لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: لن أشارك في أي جلسة وزارية الا اذا شارك فيها الـ24 وزيرا ووقع الـ24
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً