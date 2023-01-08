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08 كانون الثاني 2023 - 16:04
08/01/2023 16:04:28
هكتور حجار لـ"الأحد مع ماريو": لن أشارك في أي جلسة وزارية الا اذا شارك فيها الـ24 وزيرا ووقع الـ24
هكتور حجار لـ"الأحد مع ماريو": لن أشارك في أي جلسة وزارية الا اذا شارك فيها الـ24 وزيرا ووقع الـ24
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هكتور حجار
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