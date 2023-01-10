ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات

ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 36000 ليرة لبنانية كما ارتفع سعر البنزين 98 اوكتان 37000 ليرة وبالتالي ارتفع سعر المازوت 15000 ليرة والغاز 22000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- البنزين 95 أوكتان: 780000 ليرة لبنانيّة.
- البنزين 98 أوكتان: 801000 ليرة لبنانيّة.
- المازوت: 841000 ليرة لبنانيّة.
- الغاز: 492000 ليرة لبنانيّة.
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