الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية": ميشال معوض هو مرشّحنا الفعلي ومن دون سقوف زمنية

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أعلنت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" أنه يهمها أن تضع النقاط على حروف ما ورد في مقال موقع "اساس ميديا" بعنوان "أزمة ثقة بين معوّض والقوات" وغيره من المقالات التي عملت وتعمل على تحريف موقف "القوات اللبنانية" من الانتخابات الرئاسية.وأكدت في بيان، أن النائب ميشال معوض هو المرشّح الفعلي لـ"القوات اللبنانية" ومن دون سقوف زمنية، وذلك انطلاقًا من المواصفات السيادية والإصلاحية التي يتمتع بها والتي تتلاءم مع المواصفات التي وضعتها "القوات اللبنانية".وأعلنت الدائرة الإعلامية أنه منذ اللحظة الأولى لاتفاق مكونات المعارضة على تبني ترشيح النائب ميشال معوّض وتعمل "القوات اللبنانية" ليل نهار على تجميع ما أمكن من أصوات لانتخابه رئيسا للجمهورية، وهي ما تزال على الوتيرة نفسها والمنحى ذاته وستبقى كذلك حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية.وأوضحت أن كل ما يُثار عن خطة باء مرتبطة بأوقات معينة لا علاقة له بحقيقة الأمر، فلا سقوف زمنية ولا خطط بديلة.وقالت الدائرة الإعلامية: "في حال تبيّن خلال جلسات الانتخابات الرئاسية أنّ هناك مرشّحًا يتمتّع بمواصفات النائب معوض نفسها، ولكن يستطيع أن يجمع أصواتًا أكثر، فعندها ستتداول "القوات اللبنانية" بالدرجة الأولى مع معوض وبالدرجة الثانية مع المعارضة لتحدِّد ما يجب فعله، وهذا موقف معوض بالذات الذي عبّر عنه مرارًا وتكرارًا، لأنّ الهدف النهائي إنهاء الشغور وانتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بصفتي السيادة والإصلاح".