السفارة البريطانية أطلقت مسابقة "سفيرة ليوم واحد"

تطلق السفارة البريطانية في بيروت مسابقة "Ambassador For A Day" "سفيرة ليوم واحد" حيث ستتمكن الفائزات من مواكبة سفير في لبنان ليوم واحد. وتهدف المسابقة إلى تشجيع الفتيات على أن يصبحن قائدات وداعيات للتغيير.
وأعلنت السفارة أن موضوع المسابقة هو "احتضان الإنصاف" المصادف لموضوع يوم المرأة العالمي لهذا العام في 8 اذار 2023، مشيرة الى أن جميع الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و18 عاما وغير الملتحقات بالجامعة مدعوات للمشاركة، وأن المسابقة مفتوحة من الآن وحتى 9 شباط 2023.
وسيتم دعوة الفائزات كضيفات شرف إلى السفارة البريطانية في بيروت، وسيتم ضمّ كل فائزة الى سفير في لبنان لقضاء يوم معهم ومع طاقم السفارة.
واعتبرت السفارة أن هذه المبادرة تمثل فرصة لا تُنسى لبناء المهارات في الدبلوماسية والثقة والقيادة. وقالت: "نحن نشجع الفتيات اللواتي يعشن في لبنان ومن جميع الخلفيات على التقدم".
وأوضحت انه للاشتراك في المسابقة، على المشاركات إرسال مقطع فيديو أو مقال قصير باللغة الإنجليزية أو العربية للإجابة على السؤال: "إذا كنت سفيرة ليوم واحد، فما هي الخطوة التي ستتخذينها للمساعدة في إنشاء مجتمع عادل ومتساوٍ؟".
للحصول على تفاصيل المسابقة كاملة وكيفية الاشتراك، اضغط هنا
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