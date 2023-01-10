رئيس الكتائب يلتقي السيناتور الفرنسي كاديك... وتأكيد على ضرورة انجاز الاستحقاق الرئاسي

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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي السيناتور الفرنسي للمقيمين في الخارج أوليفييه كاديك وجرى عرض لآخر التطورات على الساحة اللبنانية.وحضر الاجتماع عضو المكتب السياسي الكتائبي جويل بو عبود، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب ميشال ابي عبدالله، رئيس الجهاز الاقتصادي الاجتماعي في الحزب جان طويلة ومنسق العلاقات الخارجية مروان عبدالله وجرى في خلاله تناول موضوع الاستحقاق الرئاسي وضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن وفق مقتضيات الدستور مع الأخذ في الاعتبار عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبت في العام 2016 واوصلتنا الى ما وصلنا اليه ولاسيما في الظرف المصيري الذي يمر فيه لبنان على مختلف الأصعدة والتي تدفع ابنائه الى الهجرة الى وجهات عديدة وعلى رأسها فرنسا.وأكد رئيس الكتائب أهمية الدور الذي تلعبه فرنسا والمجتمع الدولي لمساندة لبنان في ازماته.ثم كانت للسيناتور الفرنسي جولة في بيت الكتائب المركزي للاطلاع على أعمال الترميم التي انجزت فيه بعد الأضرار التي لحقت به خلال انفجار 4 آب.ثم انتقل المجتمعون الى متحف الاستقلال حيث لاقاهم نائب رئيس الحزب النائب سليم الصايغ وقام كاديك بجولة على أرجاء المتحف، واستمع من مديره جوي حمصي الى عرض لنضال الكتائب والمقاومة اللبنانية في المحطات التاريخية التي مر فيها لبنان.