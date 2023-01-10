اقتصاد
10 كانون الثاني 2023 - 12:48
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وزارة الصناعة حددت سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء

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وزارة الصناعة حددت سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء
Lebanon News
حددت وزارة الصناعة في بيان، سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بـ3 ملايين و670 ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتبارا من غد الأربعاء ۲۰۲۳/۱/١١ لغاية الثلثاء ۲۰۲۳/۱/۱٧ ضمنا. 

وذكرت الوزارة أن السعر المذكور أعلاه لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة.

وأشارت إلى أنها ستحدد سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعيا.
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