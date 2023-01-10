وزارة الصناعة حددت سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء

وزارة الصناعة: طن الترابة بـ 3.670.000 ليرة

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LBCI News Lebanon

حددت وزارة الصناعة في بيان، سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بـ3 ملايين و670 ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتبارا من غد الأربعاء ۲۰۲۳/۱/١١ لغاية الثلثاء ۲۰۲۳/۱/۱٧ ضمنا.



وذكرت الوزارة أن السعر المذكور أعلاه لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة.



وأشارت إلى أنها ستحدد سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعيا.

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