وزارة الصناعة حددت سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء

حددت وزارة الصناعة في بيان، سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بـ3 ملايين و670 ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتبارا من غد الأربعاء ۲۰۲۳/۱/١١ لغاية الثلثاء ۲۰۲۳/۱/۱٧ ضمنا.
وذكرت الوزارة أن السعر المذكور أعلاه لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة.
وأشارت إلى أنها ستحدد سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعيا.
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