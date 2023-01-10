أخبار لبنان
10 كانون الثاني 2023 - 13:52
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اختناق مواطن وابنه جراء تسرب الغاز من سخان المياه في بلدة الجميجمة

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اختناق مواطن وابنه جراء تسرب الغاز من سخان المياه في بلدة الجميجمة
Lebanon News
اختنق مواطن وابنه جراء تسرب الغاز من سخان المياه في بلدة الجميجمة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. 

وعلى الفور، نقلهما الصليب الأحمر إلى مستشفى تبنين لتلقي العلاج.
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