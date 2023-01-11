يخزّن المخدّرات ويوضّبها في منزله ليروجها في مناطق عدّة من جبل لبنان... وهذا ما حلّ به

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بنتيجة المتابعة اليوميّة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لكشف تجار ومروجي المخدّرات وملاحقتهم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهول بتخزين وتوضيب المخدّرات في داخل منزله في حيّ السلّم، والقيام بترويجها في مختلف مناطق جبل لبنان.وعلى إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعّبة إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لكشف هويّته وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصّلت إلى تحديد هويّته ومكان الشّقّة التي يستخدمها لعمليات التّخزين والتوضيب، وهو المدعو: ح. م. (مواليد عام 1999، لبناني الجنسيّة). وقد أعطيت الأوامر للعمل على توقيفه، وتفتيش منزله وضبط المخدّرات، بحسب ما أفادت المديريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.وبتاريخ 5-1-2023 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، في بلدة الحدت - بعبدا، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن دراجة آليّة لون أسود من دون لوحات، تمّ ضبطها.وبتفتيشه والدّراجة، ضُبِطَ مسدسٌ حربي مع خمس طلقات صالحة للاستعمال، وخمسة مظاريف تحتوي على "باز الكوكايين" زنِتها 2،5غ، ومبلغ مالي، وهاتف خلوي.وبتفتيش منزله، الكائن في حيّ السّلّم، تمّ ضبط ما يلي:- ثلاثة مظاريف بداخلها "حشيشة الكيف" زِنتها 47،5 غ.- قطعتين كبيرتين من مادة حشيشة الكيف زنتهما 4 كغ.- كميّة كبيرة من المظاريف وأكياس النّايلون التي تستخدم في توضيب المخدّرات.- خمس طلقات صالحة للاستعمال، وميزان حسّاس، ومبلغ مالي.وبالتحقيق معه، إعترف بقيامه بتخزين وتوضيب المخدّرات في منزله، والإتّجار بها لحسابه الخاص. إضافةً إلى قيامه بترويجها في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان.وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءٍ على اشارة القضاء المختص.