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11 كانون الثاني 2023 - 07:05
11/01/2023 07:05:58
مصادر هيئة إدارة السير للـLBCI: الهيئة لم تتبلغ أي تعديلات على رسوم السير المستحقة (الميكانيك) وما سُرّب عن هذا الأمر غير صحيح لأن رفع قيمة الرسوم أو تعديلها يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب وهو أمر لم يحصل
مصادر هيئة إدارة السير للـLBCI: الهيئة لم تتبلغ أي تعديلات على رسوم السير المستحقة (الميكانيك) وما سُرّب عن هذا الأمر غير صحيح لأن رفع قيمة الرسوم أو تعديلها يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب وهو أمر لم يحصل
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