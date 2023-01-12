"أطفال لبنان يستبدلون الحليب بالماء والسكر"... أمين سلام: رفع الدعم قرار غير مسؤول!

أمين سلام: رفع الدعم عن حليب الأطفال قرار غير مسؤول

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LBCI News Lebanon

غرد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام عبر حسابه على تويتر، قائلا: "لمن يقول حليب الاطفال ليس دواء اقول له انك جاهل في علم الانسانية وسلامة الأجيال. رفع الدعم عن حليب الأطفال في هذه المرحلة الصعبة من دون خطة بديلة قرار غير مسؤول وهروب الى الامام وحرمان ابنائنا من غذائهم الوحيد. أطفال لبنان يستبدلون الحليب بالماء والسكر".

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لمن يقول حليب الاطفال ليس دواء اقول له انك جاهلُ في علم الانسانية وسلامة الاجيال….رفع الدعم عن حليب الاطفال في هذه المرحلة الصعبة من دون خطة بديلة قرار غير مسؤول وهروب الى الامام وحرمان ابنائنا من غذائهم الوحيد. اطفال لبنان يستبدلون الحليب بالماء والسكر. pic.twitter.com/ew2RBqSeny — Amin Salam (@Amin_G_Salam) January 12, 2023