ميقاتي استقبل وزير خارجية ايران: الأوضاع في لبنان صعبة ونعمل على تسيير الأمور

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إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي.وشارك في الاجتماع الوفد الايراني وضم السفير في لبنان مجتبى أماني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، مستشار الوزير ومدير مكتبه محمد صادق فضلي، المدير العام لدائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الايرانية مهدي شوشتري، ونائب سفير الجمهورية الإيرانية في لبنان حسن خليلي. كما حضر المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات بين لبنان وايران وسبل تطويرها، اضافة الى الوضع في المنطقة.وأكد الرئيس ميقاتي في خلال الاجتماع أن "الاوضاع في لبنان صعبة، ولكننا نعمل على تسيير الأمور ولدينا الثقة والعزيمة للعمل على الخروج من هذه المحنة".أما وزير الخارجية الايراني فشدد على أن ايران ستقف الى جانب لبنان ودعمه في كل الطروف، وترغب في تطوير العلاقات وتفعيلها على الصعد كافة.