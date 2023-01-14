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14 كانون الثاني 2023 - 09:11
14/01/2023 09:11:29
مدعي عام التمميز القاضي غسان عويدات تنحى عن ملف انفجار المرفأ بالاساس ما يعني أنه لن يكون قادرا على كسر إشارة القاضي زاهر حمادة في موضوع توقيف وليام نون ما يعيد القرار لحمادة وحده
مدعي عام التمميز القاضي غسان عويدات تنحى عن ملف انفجار المرفأ بالاساس ما يعني أنه لن يكون قادرا على كسر إشارة القاضي زاهر حمادة في موضوع توقيف وليام نون ما يعيد القرار لحمادة وحده
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LBCI News Lebanon
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