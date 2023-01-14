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14 كانون الثاني 2023 - 09:11
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مدعي عام التمميز القاضي غسان عويدات تنحى عن ملف انفجار المرفأ بالاساس ما يعني أنه لن يكون قادرا على كسر إشارة القاضي زاهر حمادة في موضوع توقيف وليام نون ما يعيد القرار لحمادة وحده

مدعي عام التمميز القاضي غسان عويدات تنحى عن ملف انفجار المرفأ بالاساس ما يعني أنه لن يكون قادرا على كسر إشارة القاضي زاهر حمادة في موضوع توقيف وليام نون ما يعيد القرار لحمادة وحده Lebanon, news ,lbci ,أخبار غسان,القاضي,التمميز,مدعي,
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مدعي عام التمميز القاضي غسان عويدات تنحى عن ملف انفجار المرفأ بالاساس ما يعني أنه لن يكون قادرا على كسر إشارة القاضي زاهر حمادة في موضوع توقيف وليام نون ما يعيد القرار لحمادة وحده
Lebanon News
 
 
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