بيرم لـ"الأحد مع ماريو": هناك تواطؤ بين المنظمات الدولية "عينك بنت عينك" في ما يتعلق بالنزوح السوري وهذه المنظمات تهدّد الحكومة اللبنانية وتقول بوضوح "ممنوع ترجّعوا النازحين الى بلادن"