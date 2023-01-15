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15 كانون الثاني 2023 - 16:04
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بيرم لـ"الأحد مع ماريو": هناك تواطؤ بين المنظمات الدولية "عينك بنت عينك" في ما يتعلق بالنزوح السوري وهذه المنظمات تهدّد الحكومة اللبنانية وتقول بوضوح "ممنوع ترجّعوا النازحين الى بلادن"

بيرم لـ"الأحد مع ماريو": هناك تواطؤ بين المنظمات الدولية "عينك بنت عينك" في ما يتعلق بالنزوح السوري وهذه المنظمات تهدّد الحكومة اللبنانية وتقول بوضوح "ممنوع ترجّعوا النازحين الى بلادن" Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,بيرم,
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بيرم لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: هناك تواطؤ بين المنظمات الدولية &quot;عينك بنت عينك&quot; في ما يتعلق بالنزوح السوري وهذه المنظمات تهدّد الحكومة اللبنانية وتقول بوضوح &quot;ممنوع ترجّعوا النازحين الى بلادن&quot;
Lebanon News
 
 
 
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