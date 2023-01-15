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15 كانون الثاني 2023 - 16:04
15/01/2023 16:04:22
بيرم لـ"الأحد مع ماريو": هناك تواطؤ بين المنظمات الدولية "عينك بنت عينك" في ما يتعلق بالنزوح السوري وهذه المنظمات تهدّد الحكومة اللبنانية وتقول بوضوح "ممنوع ترجّعوا النازحين الى بلادن"
بيرم لـ"الأحد مع ماريو": هناك تواطؤ بين المنظمات الدولية "عينك بنت عينك" في ما يتعلق بالنزوح السوري وهذه المنظمات تهدّد الحكومة اللبنانية وتقول بوضوح "ممنوع ترجّعوا النازحين الى بلادن"
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