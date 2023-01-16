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16 كانون الثاني 2023 - 04:29
16/01/2023 04:29:02
معلومات للـLBCI: المدعي العام البيئي في جبل لبنان القاضي فادي ملكون ادعى على مجلس الإنماء والإعمار ورئيسه نبيل الجسر والمتعهد جهاد العرب وشركته بتهمة تنفيذ مطمر الكوستا برافا من دون الحصول على موافقة الأثر البيئي وأحال الملف على قاضي التحقيق البيئي
معلومات للـLBCI: المدعي العام البيئي في جبل لبنان القاضي فادي ملكون ادعى على مجلس الإنماء والإعمار ورئيسه نبيل الجسر والمتعهد جهاد العرب وشركته بتهمة تنفيذ مطمر الكوستا برافا من دون الحصول على موافقة الأثر البيئي وأحال الملف على قاضي التحقيق البيئي
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