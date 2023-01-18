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قوى الأمن: توقيف شخصين يمتهنان عمليات السرقة من المارة

امن وقضاء
2023-01-18 | 03:59
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قوى الأمن: توقيف شخصين يمتهنان عمليات السرقة من المارة
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قوى الأمن: توقيف شخصين يمتهنان عمليات السرقة من المارة


توقيف شخصين يمتهنان عمليات السرقة من المارة

تعرض أحد المواطنين لعملية سرقة مبلغ 5,000 دولار أميركي بطريقة احتيالية، نفذها شخصان مجهولان في محلة الحازمية، وفرا إلى جهة مجهولة.
على اثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعليْن وتوقيفهما، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت هذه الشعبة وخلال ساعات الى تحديد هويتهما، وهما كل من: ع.س. (مواليد عام 2001، لبناني) ي.ن. (مواليد عام 1975، لبناني).
 
بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات شعبة المعلومات من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة أسفرت عن توقيف الأول في محلة سليم سلام على متن دراجة آلية دون لوحات، والثاني في محلة فرن الشباك على متن سيارة نوع "‏GMC" لون اسود، وضبطت في حوزتهما هاتفيْن خلويين.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ عملية السرقة المذكورة، بالإضافة إلى عملية أخرى وقع ضحيتها شخص من الجنسية المصرية حيث سلباه مبلغ 800 دولار أميركي، كما اعترفا أنهما حاولا تنفيذ العديد من عمليات السرقة بالطريقة ذاتها، لكن محاولاتهم باءت بالفشل.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

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