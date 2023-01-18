‏استنفار بين الجيش والقوات الاسرائيلية على خلفية قيام احدى الجرافات المعادية بخرق الخط الأزرق

‏استنفار بين الجيش والقوات الاسرائيلية

حصل استنفار متبادل بين الجيش اللبناني وقوات الجيش الاسرائيلي على خلفية قيام احدى الجرافات المعادية بخرق الخط الأزرق، حيث مدت الالية باتجاه الاراضي اللبنانية عند حدود مستعمرة "المطلة " وتقوم بتنظيف الطريق العسكرية قرب السياج التقني من الجانب المحتل.



و‏يشارك في الاستنفار دبابتا ميركافا في موقع المطلة العسكري .



وحضرت قوات "اليونيفيل "وتجري اتصالات مكثفة بين الطرفين.