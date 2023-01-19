الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تحرّك لاهالي ضحايا الرابع من آب أمام مجلس النواب: نريد أن نعرف مَن من النواب مع قضيتنا

امن وقضاء
2023-01-19 | 03:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تحرّك لاهالي ضحايا الرابع من آب أمام مجلس النواب: نريد أن نعرف مَن من النواب مع قضيتنا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تحرّك لاهالي ضحايا الرابع من آب أمام مجلس النواب: نريد أن نعرف مَن من النواب مع قضيتنا

عدد من النواب يتضامن مع الاهالي

نظّم اهالي ضحايا انفجار الرابع من آب تحرّكا أمام مجلس النواب، بالتزامن مع بدء توافد النواب إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، وذلك بحضور بعض النواب المتضامنين مع قضية انفجار المرفأ.

وطالب الاهالي بمعرفة مَن من النواب لبناني ومَن ليس لبنانيا، معتبرين أن من دون شعب ليس هناك مسؤولين.
 
وأوضح وليم نون، شقيق الضحية جو نون، أن الاهالي موجودون في الوقفة اليوم ليعرفوا مَن من النواب مع قضية انفجار المرفأ، معتبرا أن هناك واجب على النواب أن يقوموا به.

وأكد النائب ميشال معوض أن المعركة التي نخوضها داخل مجلس النواب سياسية بامتياز وللقول إننا لن نقبل برئيس جمهورية "رمادي"،مشددا على أن قضية انفجار المرفأ أساسية في هذه المعركة.

كما أكد النائب رازي الحاج أن انفجار المرفأ قضية مركزية ولا يمكن النظر إليها بطريقة ثانوية، وقال:" السؤال الاهم هو من يخلي سبيل التحقبق ويطلق يد المحقق العدلي؟ من هنا يبدأ مسار العدالة".

واشارت النائبة نجاة صليبا بدورها إلى أن وجودنا دائم على الارض وداخل البرلمان وتصويتنا سيؤكد "على العدالة أن تأخذ مجراها".

واعتبر النائب فراس حمدان أن ما حصل بالماضي أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم، موضحا أن في اطار عملهم قدموا مشروع قانون يتعلق بتعديل مواد في المحاكمات كما قدم سؤالا حول مخالفات القاضي مزهر، وأكد أن قضية المرفأ من اولوياتنا.
 
وبعد انتهاء جلسة مجلس النواب، انضمّ عدد من النواب الى تحرك اهالي ضحايا انفجار المرفأ، امام مجلس النواب، ووقّع بعضهم على عريضة الاهالي كتعهد في ما خص الوصول الى الحقيقة.

ورأى الاهالي في كلمتهم الرسمية أن هناك ثغرة في قانون اصول المحاكمات المدنية، مشيرين إلى أن المطلوب تعديل هذه المادة.

وشددوا على أن المطلوب من المجلس النيابي اقرار التعديل اضافة الى استقلالية القضاء.

واعتبر النائب ميشال الدويهي أنه لا يمكن الاكمال من دون معاقبة ومحاسبة وعدالة، مؤكدا البقاء في الشارع.

ورأى النائب مارك ضو من جهته أن المؤسسات لم تقم بعملها بما خص النيترات ولا بالموضوع الرقابي على اموال الناس، مشددا على أنه لا يجب القبول بالمحاصصات والتسويات التي لا تصل الى أي حل.

واشار ضو إلى أنه لم يوقّع بعد على عريضة أهالي الضحايا لانه لن يطّلع بعد على طافة بنودها، معتبرا أن الامضاء مسؤولية كبيرة.
 
مع العلم أن النائب وضاح الصادق سيتولّى مهمة أن يجول على كافة النواب للاستحصال على تواقيعهم.



 

آخر الأخبار

أخبار لبنان

امن وقضاء

انفجار المرفأ

مجلس النواب

أهالي الضحايا

وليم نون

LBCI التالي
اعتصام لاهالي الموقوفين في انفجار المرفأ: كفى ظلما بحق أولادنا
ظاهرة التسول والتفلت والعمالة غير الشرعية في شارع الحمرا على طاولة بحث محافظ بيروت
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:45

وليم نون للـLBCI: أتينا اليوم لنعرف مَن من النواب مع قضية انفجار المرفأ

LBCI
آخر الأخبار
03:27

ميشال معوض للـLBCI: المعركة التي نخوضها داخل مجلس النواب سياسية بامتياز وللقول إننا لن نقبل برئيس جمهورية "رمادي" وقضية انفجار المرفأ أساسية في هذه المعركة

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-14

وليم نون للـLBCI: الخميس سيكون هناك وقفة أمام مجلس النواب نحن والنواب الذين يتضامنون مع قضّيتنا وسنمثل يوم الاثنين أمام القضاء للتحقيق

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-10

الصادق وضو: الاعتداء على أهالي ضحايا انفجار المرفأ مرفوض ونطالب مجلس النواب بتحريك ملف التحقيق فورا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
06:55

بيان مهمّ للأمن العام حول جوازات السفر...ماذا جاء فيه؟

LBCI
امن وقضاء
06:34

اعتصام لاهالي الموقوفين في انفجار المرفأ: كفى ظلما بحق أولادنا

LBCI
امن وقضاء
09:37

ظاهرة التسول والتفلت والعمالة غير الشرعية في شارع الحمرا على طاولة بحث محافظ بيروت

LBCI
امن وقضاء
09:08

تجمع اهالي الموقوفين في انفجار المرفأ: لرفع الظلم عن أبنائنا ورفض استمرار اعتقالهم التعسفي

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
06:55

بيان مهمّ للأمن العام حول جوازات السفر...ماذا جاء فيه؟

LBCI
امن وقضاء
06:34

اعتصام لاهالي الموقوفين في انفجار المرفأ: كفى ظلما بحق أولادنا

LBCI
أخبار لبنان
06:59

فيديو من داخل قاعة مجلس النواب لاعتصام خلف وصليبا... والأخيرة تتحدى النواب

LBCI
خبر كاذب
07:07

هل نادين لبكي مطلوبة لدى النيابة العامة الاستئنافية؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:59

فيديو من داخل قاعة مجلس النواب لاعتصام خلف وصليبا... والأخيرة تتحدى النواب

LBCI
امن وقضاء
06:34

اعتصام لاهالي الموقوفين في انفجار المرفأ: كفى ظلما بحق أولادنا

LBCI
أخبار لبنان
16:35

مروان خير الدين لـ"#حوار_المرحلة": لا مصلحة لأحد بانهيار القطاع المصرفي ولا أريد أن يحكم القضاء الأجنبي في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في برنامج Dr Pam الجديد على شاشة LBCI لكل علة علاج

LBCI
رياضة
13:35

النجم الإسباني رافاييل نادال يودع بطولة أستراليا من الدور الثاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

العام الدراسي في التعليم الرسمي مجمد حتى إشعار آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إنقاذ سلحفاتين بحريتين عملاقتين وقعتا أسيرتي شباك للصيد مقابل مرفأ الدورة

LBCI
أخبار دولية
13:31

قمة سداسية في أبو ظبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

وقائع اليوم الثالث للوفد القضائي الاوروبي الذي يحقق في ملف تبييض اموال

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
05:27

مع ارتفاع سعر صرف الدولار... ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات

LBCI
امن وقضاء
06:55

بيان مهمّ للأمن العام حول جوازات السفر...ماذا جاء فيه؟

LBCI
أمن وقضاء
03:55

بعد أن خطف شاباً وقتله في السّويد وهرب إلى لبنان... وأخيراً عُثر عليه!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

كهرباء لبنان للحكومة: في هذه المناطق تحديداً نريد مؤازرة الجيش لنزع التعديات

LBCI
أخبار سياسية
04:45

نتائج جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 34 لمعوض و37 ورقة بيضاء و14 لبنان الجديد و 2 زياد بارود و7 عصام خليفة و1 ميلاد بو ملهب و1 صلاح حنين و15 ورقة ملغاة

LBCI
منوعات
10:54

قطع رأس زوجته وحمله أمام المارة... جريمة قتل مروعة هزت الشارع الإيراني

LBCI
صحة وتغذية
10:28

دراسة تحذر... تناول هذه السمكة يُعادل شرب مياه ملوثة لمدة 30 يوماً

LBCI
أمن وقضاء
11:35

بعد ذكر ساندرا الراعي في تقرير الـLBCI حول التحقيقات في ملف فساد النافعة... محاميان يوضحان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة