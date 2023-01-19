اعتصام لاهالي الموقوفين في انفجار المرفأ: كفى ظلما بحق أولادنا

اعتبر أهالي الموقوفين في انفجار مرفأ بيروت أننا نتعاطى مع قضاء خائف من الرأي العام وأهالي ضحايا الانفجار، الذين نتعاطف معهم ونؤكد وقوفنا إلى جانبهم.ودعا الاهالي، خلال اعتصام أمام قصر العدل في بيروت، القضاء إلى أن يكون منصفا مع الجميع والافراج عن أهلهم فورا، معتبرين أنهم أصبحوا هم ايضا ضحايا الملف والتجاذبات السياسية والقضائية.ورأى أهالي الموقوفين أن القضاء يأخذ طرفا على حساب آخر، وقالوا :" كفى ظلما بحق أولادنا الذين تركتهم دولتهم ونوابها".ووقفت اللجنة التأسيسة لتجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت إلى جانب أهالي الموقوفين في الاعتصام، معربة عن تضامنها معهم.